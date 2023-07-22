Александр Зинченко похвалил Микеля Артету за его видение футбола. Украинец заявил, что испанец – единственный тренер в АПЛ, ради которого он смог покинуть Манчестер Сити.

"Ну, это не секрет, что знаю Микеля некоторое время еще с Сити. Сказал себе, что если однажды собираюсь покинуть Сити и остаться в АПЛ, то это будет только под руководством одного тренера – Микеля Артеты".

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То, как он видит футбол, его способность принимать решения, у него есть менталитет победителя, который невозможно достаточно ценить. Это мечта – быть в такой команде для каждого футболиста по всему миру. Вы видите, как мы наслаждаемся каждый день, как все мы так упорно работаем.

Наверное, в течение прошлого сезона не припомню ни дня, чтобы тренерский штаб не был на тренировочном поле. Это правильный способ работы, если вы хотите достичь чего-то большого, так нужно работать", – цитирует Зинченко официальный сайт Арсенала.

Напомним, Александр Зинченко перебрался в Арсенал из Манчестер Сити летом 2022 года. За "горожан" футболист выступал в период с 2016 по 2022 годы.

Стоит отметить, что украинец продолжает залечивать травму икроножной мышцы. Благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine, организуемый Зинченко вместе с Андреем Шевченко, состоится 5 августа в Лондоне.

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