Шахтар розгромив Верес в рамках 1/8 фіналу Кубка України. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чинний чемпіон України кубковий шлях починав у Рівному. Перший тайм залишився за господарями, які створили чимало моментів біля воріт Різника. Однак новий основний голкіпер Шахтаря діяв бездоганно.

Шахтар вийшов у чвертьфінал Кубка України, розгромивши Верес – Бондаренко віддав асист і забив шедевр

Після перерви "гірники" не просто вибороли путівку в наступний раунд, а й зробили це максимально переконливо. Окремо слід відзначити Артема Бондаренка, який забив розкішний гол, перекинувши голкіпера Вереса.