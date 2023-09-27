Цукерочка від Бондаренка у відеоогляді матчу Верес – Шахтар – 0:3
10:06 - Читать на русском
Шахтар розгромив Верес в рамках 1/8 фіналу Кубка України. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Олексій Кащук 65’
Артем Бондаренко 68’
Олег Очеретько 90+1’
65’ Олексій Кащук
68’ Артем Бондаренко
90+1’ Олег Очеретько
Чинний чемпіон України кубковий шлях починав у Рівному. Перший тайм залишився за господарями, які створили чимало моментів біля воріт Різника. Однак новий основний голкіпер Шахтаря діяв бездоганно.
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Після перерви "гірники" не просто вибороли путівку в наступний раунд, а й зробили це максимально переконливо. Окремо слід відзначити Артема Бондаренка, який забив розкішний гол, перекинувши голкіпера Вереса.
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