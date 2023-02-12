"Це могло призвести до депресії": український тренер озвучив проблеми, які стали на заваді прогресу Супряги
Український наставник Олег Федорчук поділився думками щодо проблем Владислава Супряги в київському Динамо.
"У Владислава дані феноменальні. Хтось добре поїздив по вухах, намалювавши Супрязі захмарні перспективи. Це могло призвести до депресії.
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Причина тут не одна. У Влада недостатньо агресії та психологічна нестійкість. Потрібна людина, яка може вплинути на Супрягу, щоб у самого гравця розвинувся потенціал працювати в конкурентному середовищі. Не всі футболісти можуть розкритися під великим тиском", – поділився Федорчук в коментарі Fanday.
Першу частину сезону 2022/23 чемпіон світу у складі збірної України U-20 пропускав через проблеми зі здоров'ям. У двох матчах на зборах Динамо Владислав відзначився двома голами, проте в сьогоднішньому поєдинку форварду забити не вдалось.
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