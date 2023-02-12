Товариський матч

Динамо Київ (Україна) – Політехніка (Румунія) – 2:0

Голи: Волошин, 32, Царенко, 65

Динамо – Політехніка: онлайн-трансляція матчу – Супряга знову в старті, Луческу дає шанс молоді

У восьмому спарингу Динамо зійшлось з Політехнікою. Один з лідерів Другої ліги Румунії мав пропускати у дебюті, коли Беніто вивів Волошина сам на сам з голкіпером – останній встиг згрупуватись і відбив удар ногами. За мить вже Супряга міг виходити віч-на віч з воротарем, але арбітр зафіксував офсайд. Волошин на своїй половині поля відібрав м'яч у суперника, пройшов півполя лівим флангом, увірвався у штрафний і пробив – вище воріт. Харрісон небезпечно огризнувся ударом з дистанції – над поперечиною.

На 11-й хвилині Динамо ледь не пропустило: захисник не знайшов нічого кращого, ніж відпасувати на Моргуна, якого одразу ж кинулись пресингувати суперники. Валентин побіг до своїх воріт, перечепився, впав, але встиг відкинути сферу на кутовий. Після навісу зі стандарту круглий відскочив до Харрісона і той з розвороту потужно пробив – поперечина стала на заваді голу. Супряга вдруге виходить на побачення з голкіпером, але знову офсайд.

В середині тайму гра трохи заспокоїлась, але, як виявилось згодом, це було затишшя перед бурею. Крістя і Андрієвський обмінялись ударами, а згодом Динамо вийшло вперед: Дубінчак пройшов лівим флангом, прострілив на Волошина, а той, замість того, щоб віддати на Супрягу ліворуч, точного пробив у дальній кут. Наприкінці тайму Владислав мав третій шанс поквитатись з голкіпером Політехніки, але не зумів обіграти Яноша Брінзу.

По перерві Крістя вирішив пробити здалеку і повторив "супутникбол" Руслана Маліновського. На 65-й хвилині Динамо подвоїло свою перевагу: Царенко перехопив поперечну передачу суперника на партнера, обіграв захисника і закотив у ворота повз голкіпера. Луческу провів серію замін, випустивши Вівчаренка, Малиша, Сироту, Попова, Шепелєва, Лонвейка, Кабаєва і Горбача. Шепелєв майже одразу міг потроювати перевагу Динамо, але влучив у поперечку. На останні 15 хвилин замість Моргуна вийшов Ігнатенко і відразу ж врятував киян від гола, у карколомному стрибку потягнувши м'яча з лівого кута.

Зрештою, поєдинок так і завершився впевненою перемогою Динамо, яка стала вже п'ятою поспіль на турецьких зборах.

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