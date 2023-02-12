"Те, що Супряга забиває – це нормально. Можна підтримати хлопця після двох голів. Але давайте не гнати віз попереду коня. Не потрібно робити поспішних висновків.

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Із Супрягою треба працювати. Соромно, що в Динамо немає нападників. Ванат старається, але він "дерев'яний", робить багато дурних фолів для форварда. Це говорить про те, що він не встигає думати або просто не думає.

З нападниками треба працювати, а людей – немає. Телефонуйте Безсонову, Заварову. Зустрічайтесь, телефоном спілкуйтеся. Ці люди здатні дуже багато чого навчити сучасних гравців, це ж майстри!

Треба знати характер Супряги. Ти можеш тренуватися день і ніч, але в тебе нічого не може вийти, якщо не дано. Потрібен тренер, який може вичавити з тебе найкраще", – сказав Леоненко у коментарі FanDay.

Нагадаємо, сьогодні Динамо здобуло чергову перемогу на зборах у Туреччині, здолавши румунську Політехніку.

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