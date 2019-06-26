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"Це мій перший досвід у команді, яка виграє трофеї", – Швед прокоментував свої амбіції в Селтіку

21:52 1098 Читать на русском
"Це мій перший досвід у команді, яка виграє трофеї", – Швед прокоментував свої амбіції в Селтіку
Мар'ян Швед / ФК Селтік

Форвард Селтіка Мар'ян Швед поділився враженнями від перебування у шотландській команді.

"Я дійсно насолоджуюсь тренуваннями у Леннокстауні з моменту переїзду в Шотландію, і це мої перші передсезонні збори з командою. Я хочу грати за Селтік, мені подобається тренерський штаб та гравці. Я дуже щасливий і хочу тут залишитись.

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Коли я приїхав на Селтік Парк у день здобуття трофею, я дуже добре провів час. Це мій перший досвід із командою, яка виграє титули. Хоча я не зіграв жодного матчу за Селтік минулого сезону, було чудово перебувати поруч із гравцями та вболівальниками.

Я прийшов сюди вигравати трофеї і кожен матч, у якому ми граємо. Я щасливий, що отримав шанс перейти у Селтік", – цитує Шведа офіційний сайт клубу.

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Світ Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Українці за кордоном
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