Тренер Селтіка вражений Шведом, але не включив українця у склад на перший контрольний матч

Головний тренер Селтіка Ніл Леннон похвалив українського нападника Мар'яна Шведа, але не задіяв його у стартовому складі в першому спарингу.

"Я дуже задоволений Шведом і Байо. Вакун повернувся після важкої травми, набрав хорошу форму і чудово тренується. Це як мати двох нових футболістів", – цитує Леннона офіційний сайт Селтіка.

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Варто зазначити, що український нападник не потрапив до складу команди на контрольний матч проти австрійського Пінкафельда (6:1).

Селтік придбав Шведа у січні цього року у львівських Карпат, але гравець приєднався до шотландського клубу у травні.

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