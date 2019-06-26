"Это мой первый опыт в команде, которая выигрывает трофеи", – Швед прокомментировал свои амбиции в Селтике

Форвард Селтика Марьян Швед поделился впечатлениями от пребывания в шотландской команде.

"Я действительно наслаждаюсь тренировками в Леннокстауне с момента переезда в Шотландию, и это мои первые предсезонные сборы с командой. Я хочу играть за Селтик, мне нравится тренерский штаб и игроки. Я очень счастлив и хочу здесь остаться.

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Когда я приехал на Селтик Парк в день завоевания трофея, я очень хорошо провел время. Это мой первый опыт с командой, которая выиграет титулы. Хотя я не сыграл ни одного матча за Селтик в прошлом сезоне, было прекрасно находиться рядом с игроками и болельщиками.

Я пришел сюда выигрывать трофеи и каждый матч, в котором мы играем. Я счастлив, что получил шанс перейти в Селтик", – цитирует Шведа официальный сайт клуба.

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