"Это мафия. Они там вшестером оккупировали VAR и друг друга меняют": Костышин уничтожил арбитров матча Динамо – Колос

Главный тренер Колоса Руслан Костышин был взбешен после финального свистка в поединке 27-го тура УПЛ против Динамо (1:2).

"Если вы смотрели моменты, то это катастрофа. 10 минут смотреть VAR... И все смеются с этого решения. Спросите игроков Динамо. Им самим жаль, что они так выигрывают. Они не виноваты, что такие пенальти зарабатывают. Судья в темных очках. Бойко, Арановський – это катастрофа.

Динамо – Колос – 2:1 – видео голов и обзор матча

Этот VAR – зачем платить за него клубам взносы, если такой результат. Мы согласились перенести матч на понедельник, чтобы был VAR. Если бы знали, что так все будет, то не согласились бы никогда на перенос. Сам футболист, Вербич, говорит, что пенальти не было, а судья ставит. Вербич молодец, а судья...

Это мафия. Они там вшестером оккупировали VAR и друг друга меняют. VAR не вредит украинскому футболу, а вредят люди, которые принимают решения. Видео не вредит, а человек вредит. Он на черное говорит белое. Он смотрит видео и принимает свое решение, когда все видят, что нет пенальти, а он делает. Сколько Бойко может ошибаться? А ему ничего не делают. У него какие-то отношения с Лучано Лучи? Не знаю просто", – заявил Костышин в эфире FootballHub.

После 27-ми туров УПЛ Динамо расположилось на второй строчке, опережая Зарю на три очка, Колос – 6-й.

Динамо вымучило победу над Колосом не без помощи судьи – 4 пенальти и удаление в скандальном матче УПЛ