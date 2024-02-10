Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловився щодо того, чи зможе його команда взяти три титули в сезоні 2023/24.

"Це казка, все набагато складніше. З ймовірністю 99,99% ми не зробимо другий требл поспіль, тому що це ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи нікому не вдавалося.

Довбик і Циганков можуть не пустити Ман Сіті в ЛЧ – пастка для збірної України, рекордний трансфер і 2-й шанс Реброва

Якби це було легко, інша команда – наприклад, Манчестер Юнайтед – зробила б це знову. Це не просто. У цій справі так складно, успіх у минулому нічого не гарантує. Потрібно повторювати всі дії кожні три дні, щоб протриматися в боротьбі до кінця. Сподіваюся, у березні та квітні ми матимемо такий самий настрій, щоб боротися за титули у травні. Це наша ціль", – цитує ESPN Гвардіолу.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Манчестер Сіті вперше в історії виграв одразу три головні трофеї – чемпіонат і Кубок Англії, а також Лігу чемпіонів.

Наразі "містяни" перебувають на першому місці з 52 очками у турнірній таблиці АПЛ. Утім, Ліверпуль ще не грав в цьому турі.

Холанд дублем прибив Евертон – Миколенко ефектно принизив зірку Ман Сіті, але став одним з найгірших