"Це гравці для збірної України": Маркевич виділив найкращих молодих футболістів УПЛ
Колишній тренер Металіста та збірної України Мирон Маркевич сподівається, що молодь зможе виправдати усі видані аванси.
"Молодь з’являється. Той самий Михайло Мудрик, Артем Довбик. Очевидно, що це гравці для збірної України. У Руху непогано проявляють себе Олексій Сич, Роман Дідик.
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Потроху рухаємося вперед, але результати потрібні насамперед на міжнародній арені, оскільки це наше обличчя. Поки що боляче дивитися на українські команди в єврокубках", – заявив Маркевич у коментарі Footbоom.
Нагадаємо, Довбик вже на Євро-2020 виступав і забивав за збірну України, а Мудрик незабаром повинен отримати дебютний виклик від Олександра Петракова.
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