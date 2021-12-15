"Молодь з’являється. Той самий Михайло Мудрик, Артем Довбик. Очевидно, що це гравці для збірної України. У Руху непогано проявляють себе Олексій Сич, Роман Дідик.

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Потроху рухаємося вперед, але результати потрібні насамперед на міжнародній арені, оскільки це наше обличчя. Поки що боляче дивитися на українські команди в єврокубках", – заявив Маркевич у коментарі Footbоom.

Нагадаємо, Довбик вже на Євро-2020 виступав і забивав за збірну України, а Мудрик незабаром повинен отримати дебютний виклик від Олександра Петракова.

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