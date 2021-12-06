"Зліва у півзахисті можуть зіграти Зубков та Циганков. Сашко у Ференцвароші може і праворуч, і зліва діяти. Вітя Циганков те саме. Він нормально грає на цій позиції, у матчі з Боснією ми бачили. Циганков створив перший гол, обіграв, віддав передачу Зінченку.

Мудрик: Я готовий до збірної України

Але я розумію, куди ви хилите з цими питаннями. Я кілька днів тому викликав на розмову Михайла Мудрика. Він був у моєму кабінеті 10 днів тому, ми з ним плідно поговорили півгодини. Я йому сказав свої вимоги, у чому йому треба додати.

Подивимося, як він далі буде виглядати. Він у розширеному списку збірної, там 36 людей. Нам потрібно готувати візи наперед до Шотландії. Попереду довга дистанція, збори. Подивимося, що Михайло покаже, ще є час. Ми з ним добре поговорили, мені сподобалась розмова з Мудриком", – розповів Петраков у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Шляхи Реброва та УАФ розходяться: 5 клубів і одна збірна, де може опинитися український тренер