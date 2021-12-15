Бывший тренер Металлиста и сборной Украины Мирон Маркевич надеется, что молодежь сможет оправдать все выданные авансы.

"Молодежь появляется. Тот же Михаил Мудрик, Артем Довбик. Очевидно, что это игроки для сборной Украины. В Рухе неплохо проявляют себя Алексей Сыч, Роман Дидык.

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Понемногу двигаемся вперед, но результаты нужны, прежде всего, на международной арене, поскольку это наше лицо. Пока больно смотреть на украинские команды в еврокубках", – заявил Маркевич в комментарии Footbоom.

Напомним, Довбик уже на Евро-2020 выступал и забивал за сборную Украины, а Мудрик в скором времени должен получить дебютный вызов от Александра Петракова.

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