"Я думаю, що це ганьба, що вони не можуть знайти кут, щоб перевірити гол. У цьому світі обертається багато грошей, і я не розумію, чому не може бути грошей на впровадження технологій, які є в інших лігах.

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У нас було все, але ми не змогли взяти три очки. Треба дивитися на себе, ми не впоралися із завданням в обороні, хоча арбітр мав вплив. Нам не вистачило терпіння і контролю за рахунку на нашу користь, а Реал завжди може знайти моменти, пробиваючи звідки завгодно. Чи не вистачило нам характеру в Класіко, як і впродовж усього сезону? Це гарне запитання. Я думаю, що це накопичення багатьох речей, ми не були на тому рівні конкурентоспроможності, на якому повинні були бути, і ми втратили очки.

Якщо ми не виграємо титули, ми розчаровуємося в собі, ми можемо говорити про арбітрів, так, але ми самі іноді зазнавали невдач", – цитує тер Штегена Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що Барселона програла Реалу в Ель Класіко з рахунком 2:3. "Кулес" наразі відстають від першої сходинки на 11 пунктів.

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