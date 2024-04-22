"Я думаю, что это позор, что они не могут найти угол, чтобы проверить гол. В этом мире вращается много денег, и я не понимаю, почему не может быть денег на внедрение технологий, которые есть в других лигах.

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У нас было все, но мы не смогли взять три очка. Надо смотреть на себя, мы не справились с задачей в обороне, хотя арбитр имел влияние. Нам не хватило терпения и контроля по счету в нашу пользу, а Реал всегда может найти моменты, пробивая откуда угодно. Не хватило нам характера в Класико, как и на протяжении всего сезона? Это хороший вопрос. Я думаю, что это накопление многих вещей, мы не были на том уровне конкурентоспособности, на котором должны были быть, и мы потеряли очки.

Если мы не выигрываем титулы, мы разочаровываемся в себе, мы можем говорить об арбитрах, да, но мы сами иногда терпели неудачи", – цитирует тер Штегена Mundo Deportivo.

Напомним, что Барселона проиграла Реалу в Эль-Класико со счетом 2:3. "Кулес" сейчас отстают от первой строчки на 11 пунктов.

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