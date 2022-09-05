Главный тренер "моряков" Роман Григорчук объяснил, почему его команде никак не удается одержать первую победу в чемпионате Украины.

"После домашней ничьей (с Ингульцем, – прим.) эмоции на душе негативные. Я понимаю, что у нас много работы впереди, и это интересно, пускай будет.

Роскошный гол после сольного прохода в видеообзоре матча Черноморец – Ингулец – 1:1

Однако, к сожалению, у нас целый ряд игроков низкого уровня мастерства. И это все очень непросто поправить и усовершенствовать, это очень мешает.

Мне это принять очень тяжело. Я понимаю, что до большого футбола нам далековато. Нужно провести очень большую работу, чтобы они стали играть лучше", – сказал Григорчук на пресс-конференции после матча с петровцами.

Напомним, накануне в матче 3-го тура УПЛ Черноморец спас ничью с Ингульцем (1:1). Ранее одесситы уступили Вересу (0:1) и разошлись миром с Металлистом 1925 (0:0). В настоящее время подопечные Григорчука идут в турнирной таблице десятыми, имея в своем активе 2 очка.

Черноморец спасся от поражения в игре с Ингульцом, прервав свою безголевую серию