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"Це добре для пацанів": Ярмоленко оцінив зміни на тренерському містку Динамо

22:38 - Читать на русском
"Це добре для пацанів": Ярмоленко оцінив зміни на тренерському містку Динамо
Андрій Ярмоленко / ФК Вест Хем

Півзахисник збірної України та лондонського Вест Хема Андрій Ярмоленко поділився думками щодо призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо.

"Я думаю, що це добре для пацанів. Луческу – хороший тренер. Я з Сидором (Сергій Сидорчук – прим.) розмовляв. Вважаю, для них це плюс.

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Сидор теж схвалив. Луческу навчить хлопців чомусь новому. Чому ні?" – сказав Ярмоленко у коментарі YouTube-каналу Влади Седан.

Нагадаємо, Мірча Луческу став головним тренером київського Динамо наприкінці липня, замінивши Олексія Михайличенка, який повернувся на посаду спортивного директора столичного клубу.

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Мірча Мірча Луческу Андрій Андрій Ярмоленко Сергій Сергій Сидорчук Динамо Динамо Відеоновини
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