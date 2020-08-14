"Это хорошо для пацанов": Ярмоленко оценил изменения на тренерском мостике Динамо

"Я думаю, что это хорошо для пацанов. Луческу – хороший тренер. Я с Сидором (Сергей Сидорчук – прим.) разговаривал. Считаю, для них это плюс.

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Сидор тоже одобрил. Луческу научит ребят чему-то новому. Почему нет?" – сказал Ярмоленко в комментарии YouTube-каналу Влады Седан.

Напомним, Мирча Луческу стал главным тренером киевского Динамо в конце июля, заменив Алексея Михайличенко, который вернулся на должность спортивного директора столичного клуба.

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