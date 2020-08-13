Луческу: Перехід в Динамо – це не питання контракту, а лише повернення до роботи

"Всі повинні добре розуміти, чому я перейшов у Динамо. Мені потрібно було повернутися на поле, подарувати комусь емоції, дати щось молодим гравцям. Перед тим, як померти, потрібно жити добре, тому я вирішив це зробити.

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Для Шахтаря я залишаюся легендою, але мені потрібні змагання, потрібно залишатися на полі та відчувати цю атмосферу. Тому що футбол дуже красивий. Динамо – це не питання контракту, а лише повернення до роботи. Це хороший приклад для всіх, кому за 70. Вони ще можуть жити і багато що дати молоді", – сказав румунський фахівець в інтерв'ю Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, під керівництвом Луческу кияни провели вже два товариські матчі – 3:0 проти Вереса та 1:2 із Десною. Наразі Динамо продовжує готуватись до нового сезону.

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