toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ПСЖ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТІКО ДИНАМО

Луческу: Перехід в Динамо – це не питання контракту, а лише повернення до роботи

18:38 - Читать на русском
Луческу: Перехід в Динамо – це не питання контракту, а лише повернення до роботи
Мірча Луческу / Фото з відкритих джерел

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу прокоментував новий етап своєї тренерської кар'єри в Україні.

"Всі повинні добре розуміти, чому я перейшов у Динамо. Мені потрібно було повернутися на поле, подарувати комусь емоції, дати щось молодим гравцям. Перед тим, як померти, потрібно жити добре, тому я вирішив це зробити.

Динамо підписало Костевича без відома Луческу, тренер здивований, – ЗМІ

Для Шахтаря я залишаюся легендою, але мені потрібні змагання, потрібно залишатися на полі та відчувати цю атмосферу. Тому що футбол дуже красивий. Динамо – це не питання контракту, а лише повернення до роботи. Це хороший приклад для всіх, кому за 70. Вони ще можуть жити і багато що дати молоді", – сказав румунський фахівець в інтерв'ю Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, під керівництвом Луческу кияни провели вже два товариські матчі – 3:0 проти Вереса та 1:2 із Десною. Наразі Динамо продовжує готуватись до нового сезону.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо

blog_ava
Наполі втратив надію підписати Миколенка – італійці шоковані апетитами Динамо
12:50
10158
Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Луческу знайшов рецепт проти епідемії травм у Динамо
    Україна — 13:487353 Луческу знайшов рецепт проти епідемії травм у Динамо
2
год
:
53
хв
РБ Лейпциг
22:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?