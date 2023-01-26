Ней Алвес – брат захисника збірної Бразилії – став на захист футболіста, який перебуває під вартою через підозру у згвалтуванні.

"Мій брат потрапив у пастку. Наша сім'я не збирається здаватися. Я бачу сумнівні речі, які роблять неправильно. Зараз ми з батьками хочемо поїхати до Іспанії.

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Дані має бездоганну кар'єру в усьому світі, і ця халепа, в яку він потрапив, руйнує її. Ми обов'язково зробимо все можливе, щоб вирвати мого брата з цієї демонічно-диявольської схеми, в яку його втягнули", – цитує Нея Алвеса Marca з посиланням на програму Espejo Público.

Нагадаємо, бразильця підозрюють у згвалтуванні 23-річної жінки в нічному клубі Барселони, яке сталося 30 грудня. Вже тиждень Дані Алвес перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує 4-12 років ув'язнення. Мексиканський Пумас одразу оголосив про розрив контракту з 39-річним ветераном.

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