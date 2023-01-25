39-річний захисник звернувся за послугами до Крістобаля Мартеля, одного з найкращих адвокатів Іспанії, для захисту у справі про зґвалтування у нічному клубі, стверджує La Vanguardia.

"Він був набагато сильніший": ймовірна жертва зґвалтування – про примусовий секс із Дані Алвесом

Відомий юрист брав участь у найбільш резонансних справах останніх часів, зокрема представляв інтереси Ліонеля Мессі, сім'ї Карлеса Пуйола, Барселони у справі з переходом Неймара в ПСЖ та колишнього президента "блаугранас" Хосепа Луїса Нуньєса.

Нагадаємо, наразі слідство щодо дій Алвеса триває. Футболісту загрожує від 4 до 12 років позбавлення волі. Дані намагався усе заперечувати, але під тиском доказів таки визнав, що мав сексуальні стосунки з потерпілою, проте стверджував, що все було за згодою.

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