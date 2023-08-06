"Перш за все скажу, що для нас вийшла важка гра. Перша гра внутрішнього сезону, дуже емоційна гра. Було видно, що є бажання, але було багато помилок у простих ситуаціях.

СК Дніпро-1 без Довбика дотиснув новачка УПЛ – розкішні гармати перекрили 70 хвилин слабкого футболу у більшості

Помилялися навіть в моментах, коли зустрічалися з м'ячем. Ми вели в рахунку 1:0, після чого треба було забити другий м'яч. Тоді не було б нервів наприкінці, гра перейшла б в спокійніше русло.Але ж і наш суперника розумів, що йому треба робити. Наприкінці він почав вантажити м'яча в перед, здобувати стандарти. Штрафний, пенальті.

Це через наші помилки. Ми обрізалися, хтось падав, ковзався. При цьому я не хочу применшувати заслуг суперника. Треба розуміти, що дуже гарна команда вийшла з Першої ліги і сьогодні грала проти нас. Їхній тренер вміє ставити гру, команда має характер, дуже добре вміє оборонятися. Вони шукали свій шанс наприкінці й знайшли.Але для нас все добре закінчилося, забили потрібний нам гол, Бабенко влучив як слід. Як кажуть, щастить сильнішим.

Форвард? Будемо дивитися, аналізувати хто буде краще виглядати, хто буде в кращій формі. Третьяков пропустив деякий час на зборах, у нього було пошкодження, треба деякий час, аби набрати кондиції функціонально. Тоді він буде діяти краще. У нас є Ківінда, є Танчик, є кому зіграти. Будемо шукати варіанти", – цитує Кучера прес-служба СК Дніпро.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 в матчі другого туру УПЛ мінімалось обіграв Полісся (2:1). Дніпряни проводили перший матч після переходу Артема Довбика в іспанську Жирону.