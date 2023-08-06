"Прежде всего скажу, что для нас получилась трудная игра. Первая игра внутреннего сезона, очень эмоциональная игра. Было видно, что есть желание, но было много ошибок в простых ситуациях.

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Ошибались даже в моментах, когда встречались с мячом. Мы вели в счете 1:0, после чего нужно было забить второй мяч. Тогда не было бы нервов в конце, игра перешла бы в более спокойное русло. Но ведь и наш соперник понимал, что ему надо делать. В конце он начал грузить мяч вперед, приобретать стандарты. Штрафной, пенальти.

Это из-за наших ошибок. Мы обрезались, кто-то падал, скользил. При этом я не хочу умалять заслуг соперника. Надо понимать, что очень хорошая команда вышла из Первой лиги и сегодня играла против нас. Их тренер умеет ставить игру, команда носит характер, очень хорошо умеет обороняться. Они искали свой шанс в конце и нашли. Но для нас все хорошо закончилось, забили нужный нам гол, Бабенко попал как следует. Как говорится, везет сильнее.

Форвард? Будем смотреть, анализировать, кто будет лучше выглядеть, кто будет в лучшей форме. Третьяков пропустил некоторое время на собрании, у него было повреждение, нужно некоторое время, чтобы набрать кондиции функционально. Тогда он будет действовать лучше. У нас есть Кивинда, есть Танчик, есть кому сыграть. Будем искать варианты", – цитирует Кучера пресс-служба СК Днепр.

Напомним, СК Днепр-1 в матче второго тура УПЛ минимально обыграл Полесье (2:1). Днепряне проводили первый матч после перехода Артема Довбика в испанскую Жирону.