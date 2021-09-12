"Гарний початок матчу з нашого боку. Володіли ініціативою, почали з самого початку створювати моменти, були ближче до голу, а потім потроху Чорноморець вирівняв гру і почав створювати нам проблеми.

Минай – Чорноморець – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Я не бачу нічого такого, але при рахунку 2:0 потрібно закривати гру і не важливо, граєш ти проти Чорноморця або команди з верхньої частини турнірної таблиці.

Чому у старті вийшов Вишневський, а не Селезньов? Що стосується Жені і Вишневського, то у нас і Ахмедзаде був травмований, і Діма Білоног. Ми трохи змінили свою схему гри, перейшли на 4 захисника. За цією схемою, як і тренувальному процесу, Олег виглядав досить впевнено. Він був націлений на ворота, і як показала гра – вибір був правильним", – сказав Кобін в ефірі ТК Футбол 1.

Після 7-ми турів УПЛ Минай розташувався на 11-й сходинці турнірної таблиці.

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