"Хорошее начало матча с нашей стороны. Владели инициативой, начали с самого начала создавать моменты, были ближе к голу, а затем понемногу Черноморец выровнял игру и начал создавать нам проблемы.

Минай – Черноморец – 2:2 – видео голов и обзор матча

Я не вижу ничего такого, но при счете 2: 0 нужно закрывать игру и не важно, играешь ты против Черноморца или команды из верхней части турнирной таблицы.

Почему в старте вышел Вишневский, а не Селезнев? Что касается Жени и Вишневского, то у нас и Ахмедзаде был травмирован, и Дима Белоног. Мы немного изменили свою схему игры, перешли на 4 защитника. По этой схеме, как и тренировочному процессу, Олег выглядел достаточно уверенно. Он был нацелен на ворота, и как показала игра – выбор был правильным", – сказал Кобин в эфире ТК Футбол 1.

После 7-ми туров УПЛ Минай расположился на 11-й строчке турнирной таблицы.

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