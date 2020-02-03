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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ

Це було наївно і тупо, – легенда Ліверпуля знищив Зінченка за вилучення у матчі проти Тоттенхема

07:30 860 Читать на русском
Це було наївно і тупо, – легенда Ліверпуля знищив Зінченка за вилучення у матчі проти Тоттенхема
Дін вилучає Зінченка / Getty Images

Колишній хавбек Ліверпуля (247 матчів) Грем Сунесс розкритикував захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка за нерозсудливу поведінку в матчі 25 туру АПЛ проти Тоттенхема (0:2).

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хин Мін
 
Олександр Зінченко 61’
61’ Олександр Зінченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хин Мін

"Зінченко спробував нав'язати боротьбу плече-в-плече, хоча Вінкс просто вдарився у нього. Це наївно і тупо, йому довелося згадати про першу жовту картку, коли він пробіг 50-60 ярдів, щоб втрутитися не у свою справу. Гадаю, це мав бути вирок для Стерлінга.

Фатальне вилучення Зінченка у відеоогляді матчу Тоттенхем – Манчестер Сіті – 2:0

Не потрібно вплутуватися у подібне. Якщо ти захисник Манчестер Сіті, то повинен триматися біля центру поля, стримувати суперника. Захисники просто не мають права отримувати такі дурні картки, от у чому проблема. Його друга жовта не була б наслідком найгіршого фола, якби він не отримував попередження раніше", – цитує Сунесса MEN.

Нагадаємо, саме після вилучення Зінченка Тоттенхем забив обидва свої м'ячі у ворота Едерсона.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Грем Сунесс Українці за кордоном Тоттенхем - Манчестер Сіті
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