Это было наивно и глупо, – легенда Ливерпуля уничтожил Зинченко за удаление в матче против Тоттенхэма

Бывший хавбек Ливерпуля (247 матчей) Грэм Сунесс раскритиковал защитника Манчестер Сити Александра Зинченко за безрассудное поведение в матче 25 тура АПЛ против Тоттенхэма (0:2).

"Зинченко попытался навязать борьбу плечо-в-плечо, хотя Винкс просто ударился в него. Это наивно и глупо, ему пришлось вспомнить о первой желтой карточке, когда он пробежал 50-60 ярдов, чтобы вмешаться не в свое дело. Думаю, это должен был быть приговор для Стерлинга.

Фатальное удаление Зинченко в видеообзоре матча Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0

Не нужно ввязываться в подобное. Если ты защитник Манчестер Сити, то должен держаться около центра поля, сдерживать соперника. Защитники просто не имеют права получать такие глупые карточки, вот в чем проблема. Его вторая желтая не была бы следствием плохого фола, если бы он не получал предупреждение раньше", – цитирует Сунесса MEN.

Напомним, именно после удаления Зинченко Тоттенхэм забил оба своих мяча в ворота Эдерсона.

Тоттенхэм – Манчестер Сити: Зинченко ужасно подвел Гвардиолу, "шпоры" вновь "отскочили", победа Льориса и Фортуны