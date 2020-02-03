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Это было наивно и глупо, – легенда Ливерпуля уничтожил Зинченко за удаление в матче против Тоттенхэма

07:30 308 Читати українською
Это было наивно и глупо, – легенда Ливерпуля уничтожил Зинченко за удаление в матче против Тоттенхэма
Дин удаляет Зинченко / Getty Images

Бывший хавбек Ливерпуля (247 матчей) Грэм Сунесс раскритиковал защитника Манчестер Сити Александра Зинченко за безрассудное поведение в матче 25 тура АПЛ против Тоттенхэма (0:2).

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин
 
Александр Зинченко 61’
61’ Александр Зинченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин

"Зинченко попытался навязать борьбу плечо-в-плечо, хотя Винкс просто ударился в него. Это наивно и глупо, ему пришлось вспомнить о первой желтой карточке, когда он пробежал 50-60 ярдов, чтобы вмешаться не в свое дело. Думаю, это должен был быть приговор для Стерлинга.

Фатальное удаление Зинченко в видеообзоре матча Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0

Не нужно ввязываться в подобное. Если ты защитник Манчестер Сити, то должен держаться около центра поля, сдерживать соперника. Защитники просто не имеют права получать такие глупые карточки, вот в чем проблема. Его вторая желтая не была бы следствием плохого фола, если бы он не получал предупреждение раньше", – цитирует Сунесса MEN.

Напомним, именно после удаления Зинченко Тоттенхэм забил оба своих мяча в ворота Эдерсона.

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Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Тоттенхэм - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Грэм Сунесс
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