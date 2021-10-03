Мадридський Реал після програшу від Шерифа в Лізі чемпіонів поступився ще й Еспаньйолу у Прімері. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі 8-го туру на Футбол 24.

"Вершкові" пропустили першими. Ембарба прострілив з лівого флангу, а Де Томас випередив Васкеса на ближній стійці і пробив Куртуа. Майже одразу по перерві Відаль після ефектного соло подвоїв перевагу команди з Барселони.

Реал на виїзді поступився Еспаньйолу і зазнав першої поразки в Ла Лізі – мадридці зрівнялись за очками з Атлетіко

Реал у відповідь забив аж тричі: раз відзначився Азар і двічі – Бензема. Щоправда, з трьох взяттів воріт зарахували тільки один удар Каріма, а два були скасовані. Зрештою, Реал поступився вперше в Ла Лізі сезону 2021/22, Еспаньйол здобув лише другу перемогу.