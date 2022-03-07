Дружина екс-тренера СК Дніпро-1 Дмитра Михайленка Карина повідомила, що її родина тепер у безпеці.

"Ми живі і ми в безпеці, вирвалися з цього пекла. Це була найдовша і найстрашніша дорога у моєму житті!

"Це наша країна, нам нема куди йти": захисник Олександрії – про напад Росії на Україну

І тепер ми молимося за всіх, хто залишився там", – написала Карина в Instagram.

Геолокація на її сторінці у соціальній мережі вказує на те, що родина Михайленків перебралась у Словаччину.

Нагадаємо, сьогодні вже 12-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.

Росія напала на Україну: мільярдер звинувачує Путіна в геноциді, зірковий чемпіон світу допомагає збирати кошти (LIVE)