"Це була найдовша і найстрашніша дорога в житті": сім'я Михайленка виїхала до Словаччини
Дружина екс-тренера СК Дніпро-1 Дмитра Михайленка Карина повідомила, що її родина тепер у безпеці.
"Ми живі і ми в безпеці, вирвалися з цього пекла. Це була найдовша і найстрашніша дорога у моєму житті!
"Це наша країна, нам нема куди йти": захисник Олександрії – про напад Росії на Україну
І тепер ми молимося за всіх, хто залишився там", – написала Карина в Instagram.
Геолокація на її сторінці у соціальній мережі вказує на те, що родина Михайленків перебралась у Словаччину.
Нагадаємо, сьогодні вже 12-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.
Росія напала на Україну: мільярдер звинувачує Путіна в геноциді, зірковий чемпіон світу допомагає збирати кошти (LIVE)