Жена экс-тренера СК Днепр-1 Дмитрия Михайленко Карина сообщила, что ее семья теперь в безопасности.

"Мы живы и мы в безопасности, вырвались из этого ада. Это была самая длинная и страшная дорога в моей жизни!

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И теперь мы молимся за всех, кто остался там", – написала Карина в Instagram.

Геолокация на ее странице в социальной сети указывает на то, что семья Михайленко перебралась в Словакию.

Напомним, сегодня уже 12-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.

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