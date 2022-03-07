"Это была самая длинная и самая страшная дорога в жизни": семья Михайленко выехала в Словакию
Жена экс-тренера СК Днепр-1 Дмитрия Михайленко Карина сообщила, что ее семья теперь в безопасности.
"Мы живы и мы в безопасности, вырвались из этого ада. Это была самая длинная и страшная дорога в моей жизни!
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И теперь мы молимся за всех, кто остался там", – написала Карина в Instagram.
Геолокация на ее странице в социальной сети указывает на то, что семья Михайленко перебралась в Словакию.
Напомним, сегодня уже 12-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю.
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