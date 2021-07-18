"Було мрією уявити, що Мессі може бути з нами у наступному сезоні, але цього не станеться. Сподіваюся, йому подобається клуб, в якому він грає.

Мессі підписав 5-річний контракт з Барселоною на значно "скромніших" умовах, – ЗМІ

По правді кажучи, ті 45 днів, які ми провели разом у збірній Аргентини на Кубку Америки, мені дуже сподобалися. Фантастична команда з неймовірними людьми і гравцями найвищого рівня", – цитує Паредеса Mundo Deportivo.

З 30 червня Мессі офіційно перебуває у статусі вільного агента, але за інформацією ЗМІ, Ліонель вже узгодив новий контракт з Барселоною. Головним претендентом на зіркового форварда називали ПСЖ.

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