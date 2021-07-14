Каталонський клуб домовився з легендою про нову угоду на 5 років, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на L'Esportiu. Офіційне підтвердження очікується в четвер або п'ятницю.

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Барселона запропонувала такий довгий термін, щоб розбити зарплатню на менші частини і "втиснутися" в рамки Ла Ліги. Керівництво "блаугранас" не впевнене, що Мессі протримається до 2026 року в статусі гравця. Аргентинець погодився на всі умови, щоб допомогти клубу в непрості часи.

Нагадаємо, Ліонель перебуває у структурі Барселони з 2000 року, а за першу команду почав грати у 2005-му. Загалом в активі Мессі 778 матчів у футболці каталонців, 672 голи та 305 асистів.

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