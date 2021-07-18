"Было мечтой представить, что Месси может быть с нами в следующем сезоне, но этого не произойдет. Надеюсь, ему нравится клуб, в котором он играет.

Месси подписал 5-летний контракт с Барселоной на более "скромных" условиях, – СМИ

По правде говоря, те 45 дней, которые мы провели вместе в сборной Аргентины на Кубке Америки, мне очень понравились. Фантастическая команда с невероятными людьми и игроками высокого уровня", – цитирует Паредеса Mundo Deportivo.

С 30 июня Месси официально находится в статусе свободного агента, но по информации СМИ, Лионель уже согласовал новый контракт с Барселоной. Главным претендентом на звездного форварда называли ПСЖ.

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