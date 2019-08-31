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"Це буде великою проблемою для Михайличенка": Циганик зробив прогноз на матч Динамо – Зоря

10:33 688 Читать на русском
"Це буде великою проблемою для Михайличенка": Циганик зробив прогноз на матч Динамо – Зоря
Ігор Циганик / соцмережі

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик зробив прогноз на матч 6 туру УПЛ між Динамо та Зорею.

 

"Зоря весело зіграла в четвер проти Еспаньйола в Лізі Європи. В принципі так, як я і прогнозував. Відступати вже нікуди, треба було бігти вперед. Шкода, що пропустили два м’ячі. Ще й такі дурні! Дуже великі проблеми видніються в обороні. Треба шукати центральних захисників серйозного та адекватного для таких завдань рівня.

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Не можу сказати, що Чеберко та Абу Ханна погані захисники. Вони обидва лівоногі та молоді. Інколи треба виконувати завдання, які можуть вирішувати вже дорослі, сформовані чоловіки. У цих хлопців іще все попереду. В обох хороший пас в арсеналі. Є в них перспективи грати на цій позиції.

Не вірю, що Динамо може втратити очки в двох матчах поспіль. Розумієте? Це вже буде великою проблемою для Михайличенка. Новому тренерському штабу потрібно робити результат у будь-якому випадку.

Ризикну припустити, що Динамо переможе, але й обидві команди заб’ють. Не залишить Зоря поле без гола", – цитує Циганика Рейтинг Букмекерів.

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Динамо Динамо Ігор Циганик Зоря - Динамо Зоря Зоря
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