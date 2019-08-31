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"Это будет большой проблемой для Михайличенко": Цыганык сделал прогноз на матч Динамо – Заря

10:33 255 Читати українською
"Это будет большой проблемой для Михайличенко": Цыганык сделал прогноз на матч Динамо – Заря
Игорь Цыганык / соцсети

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык сделал прогноз на матч 6 тура УПЛ между Динамо и Зарей.

 

"Заря весело сыграла в четверг против Эспаньола в Лиге Европы. В принципе, как я и прогнозировал. Отступать уже некуда, надо было бежать вперед. Жаль, что пропустили два мяча. Еще такие дураки! Очень большие проблемы видны в обороне. Надо искать центральных защитников серьезного и адекватного для таких задач уровня.

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Не могу сказать, что Чеберко и Абу Ханна плохие защитники. Они оба левоногие и молодежи. Иногда надо выполнять задачи, которые могут решать уже взрослые, сложившиеся мужчины. У этих ребят еще все впереди. У обоих хороший пас в арсенале. Есть у них перспективы играть на этой позиции.

Не верю, что Динамо может потерять очки в двух матчах подряд. Понимаете? Это уже будет большой проблемой для Михайличенко. Новому тренерскому штабу нужно делать результат в любом случае.

Рискну предположить, что Динамо победит, но и обе команды забьют. Не покинет Заря поле без гола", – цитирует Цыганыка Рейтинг Букмекеров.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Цыганык Заря - Динамо Киев Заря Заря
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