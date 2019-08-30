"Тири-пири" і назад", – Сабо песимістично налаштований щодо перспектив Динамо у Лізі Європи

Футбольний експерт Йожеф Сабо пояснив, чому Динамо може не вийти з групи у Лізі Європи.

"Серед суперників нікого виділяти і нікого виключати. Не скажу, що це дуже сильні команди. Група рівна і з ними можна грати. З Мальме і Копенгагеном ми вже зустрічались.

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Динамо під силу зайняти перше місце в цьому квартеті, але з такою грою кияни можуть і не пройти далі – "тири-пири" і назад. Все назад, навіть м'яч приймають спиною до воріт суперника.

Це мене не влаштовує, я так не вчив, коли був тренером. Ми вже тоді грали в атакувальний, агресивний футбол. А зараз такого немає...", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Динамо зіграє в одній групі з Копенгагеном, Мальме та Лугано.

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