"Это будет большое усиление", – Гельзин анонсировал назначение нового тренера Олимпика

Президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал, что новым наставником команды станет тренер из Европы.

Напомним, после поражения от Карпат главный тренер Олимпика Жулио Сезар был отправлен в отставку. В 4-х матчах под его руководством донецкая команда не набрала ни одного очка и замыкает турнирную таблицу УПЛ.

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Президент клуба Владислав Гельзин заявил, что новым тренром команды станет иностранец.

"Это будет тренер из Европы. У него гораздо больше опыта, чем у Жулио Сезара. Это будет большое усиление", – рассказал Гельзин в эфире телеканала "Футбол 1".

К слову, ранее сообщалось, что Олимпик может назначить турецкого тренера. Следующий матч команда проведет 24 августа против Динамо.

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