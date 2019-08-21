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"Это будет большое усиление", – Гельзин анонсировал назначение нового тренера Олимпика

11:04 287 Читати українською
"Это будет большое усиление", – Гельзин анонсировал назначение нового тренера Олимпика
Владислав Гельзин / ФК Олимпик

Президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал, что новым наставником команды станет тренер из Европы.

Напомним, после поражения от Карпат главный тренер Олимпика Жулио Сезар был отправлен в отставку. В 4-х матчах под его руководством донецкая команда не набрала ни одного очка и замыкает турнирную таблицу УПЛ.

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Президент клуба Владислав Гельзин заявил, что новым тренром команды станет иностранец.

"Это будет тренер из Европы. У него гораздо больше опыта, чем у Жулио Сезара. Это будет большое усиление", – рассказал Гельзин в эфире телеканала "Футбол 1".

К слову, ранее сообщалось, что Олимпик может назначить турецкого тренера. Следующий матч команда проведет 24 августа против Динамо.

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