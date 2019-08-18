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Олімпік може запросити турецького тренера – першого в історії УПЛ

18 серпня 23:58 63 Читать на русском
Олімпік може запросити турецького тренера – першого в історії УПЛ
Жуліо Сезар / ФК Олімпік

Донецький Олімпік після звільнення Жуліо Сезара з посади головного тренера розглядає кандидатуру турецького фахівця.

Журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас у своєму Twitter повідомив, що Олімпік може запросити турецького фахівця на посаду головного тренера. Раніше турки не тренували команди з чемпіонату України. Ім'я фахівця не уточнюється.

Жуліо Сезар покинув Олімпік

"Олімпік може подарувати українському чемпіонату першого турецького тренера. Він претендент номер один замінити звільненого Сезара. Якщо перемовини не завершаться успіхом – резервний варіант старий-добрий Санжар або ж на крайняк знову в.о. недипломований Климовський", – написав Бурбас.

За 4 тури донеччани не набрали жодного очка і перебувають на дні турнірної таблиці УПЛ.

Карпати в більшості здолали Олімпік та здобули першу перемогу в чемпіонаті

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Теги
Олімпік Олімпік Трансфери Ігор Бурбас Трансфери чемпіонату України Жуліо Сезар Жуліо Сезар
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