Гельзін розповів, хто готуватиме Олімпік до матчу з Динамо – перемовини з іноземним тренером на стадії завершення

Президент Олімпіка Владислав Гельзін сказав, що до матчу проти Динамо команду готуватиме Ігор Климовський і розповів про перемовини з новим наставником.

"З Жуліо Сезаром ми розлучилися цивілізовано – без скандалів і взаємних докорів. Компенсація? Давайте не будемо вдаватися в нюанси. Я ж кажу, все було цивілізовано: ми потиснули один одному руки і розійшлися в нормальних стосунках.

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Новий наставник? Зараз ми ведемо переговори з іноземним тренером. Поки у мене немає інформації, що на 100 відсотків домовилися, але процес в стадії завершення. Думаю, до кінця тижня все має вирішитися.

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До найближчого матчу, проти Динамо 24 серпня, команду буде готувати Ігор Климовський. Гра буде дуже серйозною, до того ж, у нас після вилучень п'ять гравців пропускають матч", – цитує Гельзіна "Сегодня".