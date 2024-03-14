"Я жду матч, который изменит мою жизнь. Моя мечта – поехать на Евро со сборной Боснии и Герцеговины. Впервые в истории я одел футболку своей страны на чемпионате мира и хотел бы сделать то же самое на Евро, в котором мы до сих пор не участвовали. Конечно, впереди тяжелый матч, но огромная мотивация и наша публика будут преимуществом для нашей команды.

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Сборная Украины? У них качественная команда, они молодые и сильные. Я наблюдал за ними несколько раз, и они оказались очень хорошей командой, которая доставила Италии много проблем в квалификации. Это много говорит о них.

Нам очень не везло в предыдущих матчах плей-офф. К таким играм следует быть морально готовым. У нас, нескольких игроков, больше опыта, чем у молодых ребят, и мы должны передать это всей команде. Я с нетерпением жду предстоящего сбора и выйду на поле с большой мотивацией.

Мы имеем фантастических болельщиков, и я надеюсь, что мы сможем сделать их счастливыми, как и всю страну. Большая конкуренция, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы это произошло", – цитирует Пьянича официальный сайт Футбольного союза БиГ.

Напомним, поединок между Боснией и Украиной состоится 21 марта на стадионе Билино Поле в городе Зеница. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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