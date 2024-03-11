Збірна України матиме нового технічного спонсора, повідомив журналіст Віктор Вацко у програмі "Вацко Live".

Ребров довикликав у склад збірної України дебютанта і гравця Динамо

За інформацією джерела, співпраця "синьо-жовтих" з компанією Joma добігає кінця і на зміну іспанцям прийде німецький бренд Adidas. Станеться це після чемпіонату Європи, який відбудеться влітку 2024 року.

Спочатку збірна України гратиме у стандартних (шаблонних) варіантах форми від Adidas, а з осені 2025 року отримає ексклюзивний дизайн.

Зазначається, що співпраця Української асоціації футболу та Adidas не буде обмежуватися лише виготовленням форми – компанія також братиме активну участь у соціальних проектах (побудова футбольних майданчиків, відкриття фан-шопів збірної України у великих містах тощо).

Збірна України визначилась із планом підготовки до вирішального матчу плей-офф відбору до Євро-2024