"Мы вышли в финал отбора на Евро! Это просто безумие. Матч с Украиной будет тяжелым, но мы едем побеждать.

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С Израилем было тяжело, много разных событий, но мы хорошо себя показали, особенно на стандартах. Остался последний матч, нужно выигрывать, чтобы поехать на Евро", – сказал Гудйонсен в комментарии Fotbolti.net.

Напомним, Исландия на выезде разбила Израиль со счетом 4:1. В решающей дуэли за выход на чемпионат Европы она будет противостоять сборной Украины. Матч состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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