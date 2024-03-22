"Это безумие! Едем побеждать Украину": форвард сборной Исландии сделал громкое заявление после разгрома Израиля
Нападающий Реала Андри Гудйонсен поделился эмоциями после разгрома Израиля (4:1) в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024.
"Мы вышли в финал отбора на Евро! Это просто безумие. Матч с Украиной будет тяжелым, но мы едем побеждать.
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С Израилем было тяжело, много разных событий, но мы хорошо себя показали, особенно на стандартах. Остался последний матч, нужно выигрывать, чтобы поехать на Евро", – сказал Гудйонсен в комментарии Fotbolti.net.
Напомним, Исландия на выезде разбила Израиль со счетом 4:1. В решающей дуэли за выход на чемпионат Европы она будет противостоять сборной Украины. Матч состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 21:45 по Киеву.
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