"Враження від результату дуже позитивні. Команда зробила те, що мала зробити. Найголовніше – команда вийшла у фінал, де гратиме проти Ісландії.

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Щодо гри – звичайно, були великі труднощі протягом фактично усього матчу. Лише під кінець змогли створити два моменти, які переросли у бажані голи. Треба відзначити збірну Боснії, яка дуже організовано і дисципліновано грала увесь матч, була дуже агресивна і майже нічого не дала створити збірній України. А сама, в принципі, і забила гол, і ще мала напівмоменти. Радий тому, що збірна проявила характер і витиснула з такого матчу хороший результат.

Відсутність права на помилку десь не давала зіграти у такий футбол, у який можуть. Десь був страх помилитися, і не вдавалися атакувальні дії футболістам. Було багато браку, не могли вийти з-під тиску збірної Боснії. Контроль м'яча був, але без гостроти. Це, в принципі, не дуже добре для збірної, бо треба атакувати, треба забивати, а в нас не було жодного моменту до забитого гола. Напевно, цей тиск результату давався взнаки.

Прогноз на матч з Ісландією? Чесно кажучи, думав, що набагато легше складатиметься гра проти Боснії, тому давав впевнену перемогу. Виявилося, що не все так легко, як здається. Ісландія перемогла Ізраїль, де Ізраїль був фаворитом. Десь такий же футбол буде, бо ми знаємо, що в Ісландії більш атлетичний футбол, більш агресивний. Треба бути готовим, що десь матч по тому ж руслу йтиме, що і в Боснії. Збірній України треба побажати удачі, яка була на нашому боці вчора.

Я думаю, що без везіння вчора ми не змогли б нічого здобути. Все-таки везіння було, і зі збірною Ісландії також його треба мати. І все-таки більш якісно проводити атаки: контроль м'яча – це добре, але без гольових моментів важко розраховувати на позитивний результат", – сказав Вірт у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, поєдинок з ісландцями відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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