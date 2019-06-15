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Зінченко емоційно відсвяткував тріумф збірної України на чемпіонаті світу U-20

22:18 4748 Читать на русском
Зінченко емоційно відсвяткував тріумф збірної України на чемпіонаті світу U-20
Олександр Зінченко / Фото УАФ

Своїх молодших колег підтримують і зірки головної команди країни.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

Хавбек Манчестер Сіті поділився відео свого святкування перемоги української молодіжки.

Україна U-20 – Південна Корея U-20 – 3:1 – відео голів та огляд матчу, в якому "синьо-жовті" стали чемпіонами світу

Олександр радісно стрибав та кричав в момент, коли гравці збірної України U-20 здіймали довгоочікуваний трофей над головами після перемоги у вирішальному матчі турніру.

Лунін – найкращий голкіпер юнацького чемпіонату світу

Нагадаємо, у фіналі підопічні Олександра Петракова здолали збірну Південної Кореї з рахунком 3:1.

blog_ava
Україна U-20 в історичному фіналі ЧС-2019 переконливо перемогла Південну Корею U-20
20:55
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Теги
Україна U-20 Україна U-20 Україна U-20 - Південна Корея U-20 Збірна України Світ Відеоновини Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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