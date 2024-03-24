Трубін засмутився через те, що не зіграв за збірну України проти Боснії, та став на захист Луніна
Воротар збірної України Анатолій Трубін зізнався, як почувався, коли не потрапив до стартового складу команди на гру проти Боснії і Герцеговини.
"Я не скажу чесно, якщо скажу, що не засмутився. Звісно, засмутився, тому що хочеться грати, представляти свою збірну, але це рішення головного тренера, я його поважаю на 100%. Тим паче ми виграли. Мабуть, тренер був у цій ситуації правий, маємо те що маємо.
Циганков повернувся до загальної групи збірної України – потужне підсилення для Реброва перед матчем смерті з Ісландією
Луніну складно було відбити удар? Звісно, що складно. Це дуже вузько, коли команда пропускає і всі кажуть про воротаря. Це дуже безглуздо", – поділився Трубін у випуску ВЗбірна.
Нагадаємо, що Лунін вийшов у стартовому складі збірної України на гру проти Боснії і Герцеговини. До цього саме Трубін був основним воротарем команди.
Україна – Ісландія: прогноз на матч плей-офф за Євро-2024 – залишився останній крок