Воротар збірної України Анатолій Трубін зізнався, як почувався, коли не потрапив до стартового складу команди на гру проти Боснії і Герцеговини.

"Я не скажу чесно, якщо скажу, що не засмутився. Звісно, засмутився, тому що хочеться грати, представляти свою збірну, але це рішення головного тренера, я його поважаю на 100%. Тим паче ми виграли. Мабуть, тренер був у цій ситуації правий, маємо те що маємо.

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Луніну складно було відбити удар? Звісно, що складно. Це дуже вузько, коли команда пропускає і всі кажуть про воротаря. Це дуже безглуздо", – поділився Трубін у випуску ВЗбірна.

Нагадаємо, що Лунін вийшов у стартовому складі збірної України на гру проти Боснії і Герцеговини. До цього саме Трубін був основним воротарем команди.

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