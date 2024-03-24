Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин признался, как чувствовал себя, когда не попал в стартовый состав команды на игру против Боснии и Герцеговины.

"Я не скажу честно, если скажу, что не расстроился. Конечно, расстроился, потому что хочется играть, представлять свою сборную, но это решение главного тренера, я его уважаю на 100%. Тем более мы выиграли. Видимо, тренер был в этой ситуации прав, имеем то что имеем.

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Лунину сложно было отбить удар? Конечно, что сложно. Это очень узко, когда команда пропускает и все говорят о вратаре. Это очень глупо", – поделился Трубин в выпуске ВЗбірна.

Напомним, что Лунин вышел в стартовом составе сборной Украины на игру против Боснии и Герцеговины. До этого именно Трубин был основным вратарем команды.

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