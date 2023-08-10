Трубін та Кабрал вже сьогодні мають стати гравцями Бенфіки, повідомляє O Jogo.

Трубін вже в Лісабоні – воротар Шахтаря завершує трансфер у Бенфіку

Обидва футболісти підпишуть контракти до 2028 року. Артур Кабрал обійдеться лісабонцям у 20 млн євро + 5 бонусами за певну кількість забитих голів. За Анатолія Трубіна Бенфіка заплатить Шахтарю 10 млн євро (раніше повідомлялось про 12 млн), і ще 1 млн за досягнення певних цілей.

Нагадаємо, тривалий час фаворитом у боротьбі за українця називали Інтер, однак міланський клуб відмовився виконувати умови Шахтаря і планував за рік забрати Анатолія безкоштовно. "Гірники", навчені гірким досвідом фінансових втрат через "правило ФІФА", вирішили зіграти на випередження та продати Трубіна в Бенфіку.

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