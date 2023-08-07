Трубіна помітили в аеропорту Лісабона – кадри з українцем оприлюднило видання B24.

Трубін узгодив умови контракту з Бенфікою – сума трансферу буде більшою

Раніше повідомлялось, що Анатолій вже узгодив особистий контракт з Бенфікою до 2028 року. Сума трансферу становитиме 12 мільйонів євро включно з бонусами, а Шахтар отримає 40% від наступного переходу українця.

Нагадаємо, тривалий час фаворитом у боротьбі за українця називали Інтер, однак міланський клуб відмовився виконувати умови Шахтаря і планував за рік забрати Анатолія безкоштовно. "Гірники", навчені гірким досвідом фінансових втрат через "правило ФІФА", вирішили зіграти на випередження та продати Трубіна в Бенфіку.

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Trubin já está em Lisboa para reforçar o Benfica. pic.twitter.com/Kfk3SeS16Z — B24 (@B24PT) August 7, 2023