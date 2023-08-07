Трубін вже в Лісабоні – воротар Шахтаря завершує трансфер у Бенфіку
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін наблизився до свого відходу з донецького клубу.
Трубіна помітили в аеропорту Лісабона – кадри з українцем оприлюднило видання B24.
Трубін узгодив умови контракту з Бенфікою – сума трансферу буде більшою
Раніше повідомлялось, що Анатолій вже узгодив особистий контракт з Бенфікою до 2028 року. Сума трансферу становитиме 12 мільйонів євро включно з бонусами, а Шахтар отримає 40% від наступного переходу українця.
Нагадаємо, тривалий час фаворитом у боротьбі за українця називали Інтер, однак міланський клуб відмовився виконувати умови Шахтаря і планував за рік забрати Анатолія безкоштовно. "Гірники", навчені гірким досвідом фінансових втрат через "правило ФІФА", вирішили зіграти на випередження та продати Трубіна в Бенфіку.
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