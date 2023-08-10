Трубин уже сегодня станет игроком Бенфики – Шахтер получит чуть меньше, чем планировал
Голкипер Шахтера Анатолий Трубин вплотную приблизился к уходу из донецкого клуба.
Трубин и Кабрал уже сегодня должны стать игроками Бенфики, сообщает O Jogo.
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Оба футболиста подпишут контракты до 2028 года. Артур Кабрал обойдется лиссабонцам в 20 млн евро + 5 бонусами за определенное количество забитых голов. За Анатолия Трубина Бенфика заплатит Шахтеру 10 млн евро (ранее сообщалось о 12 млн), и еще 1 млн за достижение определенных целей.
Напомним, долгое время фаворитом в борьбе за украинца называли Интер, однако миланский клуб отказался выполнять условия Шахтера и планировал через год забрать Анатолия бесплатно. "Горняки", наученные горьким опытом финансовых потерь из-за "правила ФИФА", решили сыграть на опережение и продать Трубина в Бенфику.
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