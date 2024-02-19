Бенфіка на своєму полі влаштувала справжнє побиття відвертого аутсайдера Прімейра-ліги – Візели. Вже до середини тайму "орли" вели з рахунком 3:0, а на перерву пішли перемагаючи у п'ять голів. Після відпочинку Трубін вирішив помотатися у власному штрафному, але втратив м'яч і змушений був рятувати. На перший удар він зреагував, а на добивання не встиг.

Бенфіка за тайм знищила команду українця – Трубін привіз курйозний гол та відбив пенальті, екс-зірка Шахтаря оформив 2+2

Згодом українець отримав ще одне випробування, в якому виправився за свій фейл, потягнувши пенальті від Самюеля Ессенде. До слова, весь матч у складі Візели провів український захисник Орест Лебеденко. Перемога винесла Бенфіку на першу сходинку, принісши 55 очок. Спортінг з 52 пунктами другий, але має дві гри в запасі.